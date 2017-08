Terrorismo, ecco le prime fioriere antisfondamento in centro

A 24 ore dall'ultimo comitato per la sicurezza che si è tenuto ieri in Prefettura a Firenze sono già state installate le prime "fioriere antisfondamento".

Le prime due sono state piazzate nella centralissima via Martelli, a poche decine di metri dal Duomo. Un mezzo dell'azienda di raccolta di rifiuti Alia ha messo alla prova la tenuta delle barriere. Sarà difficile che un camion o un piccolo furgone riesca a entrare nel centro storico della città passando da via Martelli.

"Non sono passate neppure 24 ore dal Cosp - spiega l'assessore alla Sicurezza Federico Gianassi che ha vegliato sulle operazioni- e iniziano le prime installazioni di fioriere e non di new jersey, perche' gli strumenti di protezione devono rispondere ai canoni estetici della citta'".

A breve saranno installate altre fioriere di questo tipo che saranno collocate in punti chiave del centro storico sotto il profilo del rischio di attentati, come la centralissima via Calzaiuoli, che porta da piazza Duomo a piazza della Signoria.