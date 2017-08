Terrorismo, le fioriere antisfondamento non a tutti piacciono

"Passino le fioriere grandi (magari riparate) ma quel coso a destra cos'è??? È un ufo.o semplicemente un orrendo pitale ingentilito (???!!) da una sbilenca piantina???? In ogni caso spero non sia un tentativo di riviviscenza del vergognoso progetto di qualche anno fa". E' uno dei commenti che si leggono nel gruppo Facebbok "Abusivismo e degrado a Firenze".

Ieri il Comune ha installato le prime 4 fioriere che dovrebbero impedire a camion e furgoni di entrare nel centro storico a tutta velocità evitando così attentati simili a quello di Barcellona di una settimana fa. Le fioriere sono state messe in via Martelli. Il Comune aveva già a disposizione questi manufatti per questo sono stati installati a tempo di record: dopo appena 24 ore dalla decisione di dotare la città di questo tipo di strumenti preventivi degli attentati terroristici. La resa estetica delle fioriere lascia perplessi molti, in merito l'assessore Gianassi ha dichiarato "siamo ancora in una fase provvisoria, presto saremo pronti con ulteriori interventi, studiando soluzioni di alta qualità con fiori e piante come merita la nostra città, che non a caso è la città del fiore, anche sull’esempio di come si stanno organizzando altre città europee".

Per alcuni fiorentini però le fioriere non sarebbero in grado di evitare lo sfondamento di mezzi pesanti nel centro storico perché i furgoni riescono comunque a passare. L'obiettivo della loro installazione infatti non è evitare che i mezzi pesanti entrino in centro ma di rallentare i veicoli costringendoli a un'andatura a zig zag.

Da Palazzo Vecchio fanno sapere che le fioriere anti sfondamento, nei prossimi giorni, saranno installate anche tra via dell'Oriuolo e piazza Duomo, lungo via dei Cerretani, via dei Pecori e in piazza San Lorenzo lungo la basilica. Una fioriera, inoltre, dovrebbe essere posizionata tra via degli Strozzi e via Tornabuoni.