Attentato a Barcellona, il testimone: "Nessuno può uscire"

Barcellona nel terrore per un attentato. Alle 17:00 di giovedì 17 agosto un furgone bianco ha travolto la folla lungo La Rambla. Secondo quanto comunicato dalle autorità, il bilancio dell'attacco nel centro città sarebbe di 13 morti e 90 feriti di cui 15 gravi. L'attentatore ha iniziato la corsa a Plaza Catalunya per arrivare in piazza del mercato della Boqueria, per poi darsi alla fuga.

La polizia sta cercando i presunti terroristi, alle 20 circa i Mossos d'Esquadra (agenti spagnoli) hanno reso noto di aver arrestato un uomo che potrebbe essere il noleggiatore del furgone. Alle 21:30 circa è stato confermato l'arresto di un secondo sospettato.

A FirenzeToday un 22enne toscano, che lavora in un hotel del capoluogo catalano, ha raccontato che le forze dell'ordine hanno ordinato di non abbandonare i luoghi di lavoro e di non far uscire nessuno. "Le attività commerciali vicine a La Rambla hanno chiuso le serrande - racconta - aspettando che la polizia attivasse l'iter di evaquazione". "Alcuni amici, che vivono vicino ai luoghi coinvolti, hanno sentito le urla della gente e visto in azione la polizia. Alcuni hanno sentito il botto e si sono affacciati dalla finestra. Altri hanno visto il furgone che passava e distruggeva i chioschi e investiva le persone".

La Farnesina è in azione per capire se tra vittime e feriti ci sono cittadini italiani, questa la comunicazione ufficiale "Le verifiche sui connazionali sono ancora tutte in corso, ma il rischio di eventuale coinvolgimento c'è". Intanto il Consolato Generale d'Italia a Barcellona ha reso noto il numero d'emergenza 0034 934 677 306

"Un colpo al cuore dell'Europa", così il sindaco di Firenze Dario Nardella ha definito l'attentato con un tweet.