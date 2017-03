Terremoto, nuova scossa in Valdelsa

Nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.2, ieri sera, lunedì 6 marzo, in Valdelsa. La terra ha tremato alle 20:11 ed è stata avvertita distintamente a Castelfiorentino, in una zona dove fin dall'estate scorsa si stanno registrando numerosi movimenti tellurici. La scossa è durata circa 15 secondi, l'epicentro è stato individuato a 9 chilometri di profondità. Al momento non si segnalano danni né a persone né a cose.