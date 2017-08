Terremoto a Ischia, soccorsi anche dalla Toscana

Si cerca ancora sotto le macerie nel comune di Casamocciola nell'isola di Ischia, sebbene tutte le persone che la scorsa notte erano rimaste sotto i detriti dovrebbero essere già state estratte.

Erano le 20.57 di ieri sera quando la terra ha iniziato a tremare per una scossa di magnitudo 3.6 (poi ricalcolata a magnitudo 4) a una profondità di 5 chilometri. L’epicentro a mille metri dal Faro di Punta Imperatore sulla costa occidentale dell’isola. Il comune più colpito è quello di Casamicciola. Danni anche in quelli limitrofi: Forio, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Barano d’Ischia e Casamicciola Terme.

Al momento ci sarebbero 2 morti e di 39 feriti, gli sfollati sarebbero oltre 2 mila.

I vigili del fuoco della Toscana hanno mandato 16 unità Usar (Urban Search And Rescue), specializzate in attività di soccorso in presenza di macerie e 2 unità della Comunicazione in emergenza. Il gruppo Usar toscano è stato impiegato anche nella ricerca di persone nel sisma del centro Italia dello scorso anno

