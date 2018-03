Terremoto nel fiorentino: la terra trema nel Chianti

Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 11 marzo 2018, esattamente alle 21.42, nella Toscana centro-settentrionale, in provincia di Firenze.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un debole sisma di magnitudo 2.4 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 8 km di profondità. Epicentro individuato a sud di Firenze, nell’area di Barberino Val d’Elsa.

La scossa è stata avvertita debolmente nell’area epicentrale con lievissimi tremori e boati, avvertiti da diverse persone. In particolare il maggior numero di segnalazioni è giunto da Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano in Val di Pesa (tra le province di Firenze e Siena).