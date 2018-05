Terremoto nel Pisano: scossa di magnitudo 3,6

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificata quetsa mattina, martedì Primo Maggio, alle ore 7.16. L'epicentro a Castelnuovo di Val di Cecina, a una profondità di circa 11 chilometri. La scossa è durata diversi secondi ed è stata avvertita in buona parte della regione Toscana. Al momento non si segnalano danni, ma sono diverse le persone che si sono riversate in strada per la paura.

#terremoto ML 3.6 ore 07:16 IT del 01-05-2018 a 5 km E Castelnuovo di Val di Cecina (PI) Prof=11Km https://t.co/p6MykqujTx — INGVterremoti (@INGVterremoti) 1 maggio 2018