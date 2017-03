Terremoto, la terra trema ancora in Valdelsa

La terra continua a tremare in Valdelsa. Alle 15:36 un sisma di magnitudo 2.6 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV, con epicentro nel comune di Castelfiorentino (ad una profondità di 10 km). Alla Sala operativa della Protezione civile della provincia di Firenze non sono pervenute segnalazioni di danni a persone o cose. Il terremoto, durato 19 secondi, è stato avvertito in modo chiaro dalla popolazione della Valdelsa.