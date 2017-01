Tentato scippo in Via Palazzuolo: donna finisce a terra

Ieri mattina una 68enne è stata scippata mentre si trovava insieme alla figlia tra via Orti Oricellari e Via Palazzuolo. Un uomo, con in testa un passamontagna, l'ha presa alle spalle strappandole la borsa. La donna è caduta sull'asfalto, rimarrà ferita in modo lieve ad un ginocchio ma rifiuterà le cure mediche. Intanto l'uomo ha tentato di allontanarsi mentre la figlia lo rincorreva. Al malvivente, durante la fuga, è caduta la borsa. Sul posto è poi intervenuta la polizia.