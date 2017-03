Temporale, mini black out in città

Mini black out a seguito del temporale che si è abbattuto sulla città. Alcune zone, segnalano i lettori di Firenzetoday.it, sono rimaste senza corrente elettrica per brevi lassi di tempo. A causa delle straordinarie precipitazioni in corso, avverte il comune di Firenze, vi è stata una interruzione temporanea sulle linee Enel che ha causato lo spegnimento dell'illuminazione pubblica in diverse zone della città. Poco dopo il flusso è tornato regolare e Silfi ha inviato tutte le proprie squadre operative a ripristinare le centraline i cui interruttori erano saltati per la sovratensione.



ACQUA - In alcuni punti della città (anche a Sesto Fiorentino e Prato) segnalate anche mancanze d'acqua. "I problemi di approvvigionamento - fa sapere Publiacqua - che si stanno registrando da qualche minuto sono causati da un calo di alimentazione elettrica all’Impianto dell’Anconella causato dagli eventi meteo in corso. I nostri tecnici sono già al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto. La situazione tornerà a normalizzarsi non appena risolto tale problema elettrico. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo problema potrà creare loro".