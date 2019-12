Temporale: allagamenti a Scandicci

Cumulati di 35 mm di pioggia tra le 13,45 e le 15 di lunedì 2 dicembre a Scandicci, a seguito di un forte temporale che ha riguardato il territorio fiorentino. Fin dai primi minuti sono entrati in servizio i tecnici della protezione civile del Comune, i volontari di Protezione civile dell’Humanitas e le pattuglie di polizia municipale, per far fronte ad allagamenti che si sono verificati principalmente nelle vie 8 marzo, Castelpulci, via Roma, Corbinaie e 78esimo Reggimento Lupi di Toscana.

Tutte le strade del territorio comunale sono rimaste aperte. Sopralluoghi nel territorio sono stati effettuati dal Sindaco Sandro Fallani, dal Vicesindaco Andrea Giorgi e dall’assessore alla Protezione Civile Andrea Anichini, con particolare attenzione alle scuole XXV Aprile, Gabbrielli e Pettini dove non sono stati riscontrati problemi di rilievo. In sicurezza i fiumi e i corsi d’acqua del territorio.