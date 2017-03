Teatro dell’Opera, via ai lavori di completamento

Al via entro l’estate i lavori di completamento del Teatro dell’Opera, che prevedono tra l’altro la realizzazione del nuovo auditorium da 1.100 posti che sarà utilizzato come sala sinfonica e luogo polivalente. I lavori in tutto costeranno 60 milioni di euro, stanziati dal Cipe.

Tra i lavori più rilevanti c’è appunto la realizzazione dell’auditorium, che, frazionabile al bisogno in due sale da 500 posti ciascuna, potrà essere utilizzato sia come sala sinfonica che come spazio per ospitare conferenze, proiezioni e spettacoli.

I lavori prevedono poi il completamento della scenotecnica inferiore della sala lirica, che consentirà di avere a disposizione contemporaneamente tre diversi allestimenti scenici, movimentabili sul palcoscenico per ottimizzare qualità scenica e tempi di rappresentazione lirica.

“Tale intervento – spiegano i curatori dei lavori -, insieme all’auditorium, consentirà al Teatro di esprimere a pieno le proprie potenzialità, assicurando un notevole incremento della produttività artistica”.

Previsti poi la realizzazione della sala prova coro, della sala prova regia e delle salette prova individuali; l’apertura al pubblico di spazi come la Chiostrina antistante l’auditorium ed il giardino pensile realizzato sul tetto dell’edificio; la realizzazione della dotazione impiantistica del ristorante di Cavea; il completamento del piano di parcheggio interrato su due livelli. I cantieri di auditorium e delle sale prova saranno completati entro il 2019.

“Sarà così assicurata - commenta il sindaco Dario Nardella -, la piena funzionalità e potenzialità artistica e rappresentativa lirica, sinfonica e congressistica del complesso teatrale”.