Disabili, il Teatro dell'Opera è un incubo: “Quante barriere”

Scalini, piloncini, assenza di indicazioni chiare, barriere architettoniche. Sono gli ostacoli che si trovano di fronte le persone disabili che vogliano accedere al nuovo Teatro dell'Opera delle Cascine.

La denuncia arriva dal consigliere e vice presidente del consiglio regionale Marco Stella (Forza Italia), che ha fatto un tour nella zona assieme a tre disabili (un non vedente, un uomo in carrozzina e un uomo con le stampelle), postando 3 dirette dell'accaduto su Facebook.

“Alla fermata degli autobus mancano i messaggi sonori, e per superarla bisogna sconfinare nella pista ciclabile. L'attraversamento pedonale è interrotto al centro da una barriera. A noi sembrano piccole cose, ma per un disabile sono impedimenti gravi”, dice Stella.

La 'camminata' per mostrare la situazione prosegue all'interno del parco del nuovo teatro. “All'ingresso mancano indicazioni chiare, la mappa in braille per i non vedenti non si capisce. Ci sono piloncini e scalini che rendono impossibile il percorso. E manca un pulsante che faccia attivare istruzioni audio”, prosegue Stella.

Nel percorso per arrivare alla biglietteria, accanto al muro, spuntano infine 9 statue di cavalli rossi. “Proprio sul percorso che dovrebbe fare un non vedente: così per chi non vede diventa impossibile, siamo alla follia. Soprattutto – conclude il consigliere -, considerando che è una struttura nuova, inaugurata due anni fa e costata centinaia di milioni di euro”.