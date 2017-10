Taxi rosa: precedenza alle donne fino alle 4 del mattino

Il servizio 'taxi rosa', recentemente introdotto a seguito di un accordo tra il Comune di Firenze e le cooperative di tassisti, si estende fino alle 4 di notte. Ne ha dato notizia oggi in consiglio comunale l'assessora allo sviluppo economico Cecilia Del Re, dopo un nuovo incontro con i rappresentanti delle auto bianche.

Il servizio, che prevede la precedenza alle donne che chiamano un taxi rispetto alle chiamate degli uomini e che è stato introdotto dopo che due studentesse americane hanno denunciato due carabinieri per violenza sessuale, andrà dunque dalle 22 fino alle 4 del mattino (fino ad oggi era tra le 21 e le 2). Confermato in questo orario anche la riduzione del 10% della tariffa per le donne.

Ha già aderito al nuovo accordo la cooperativa di tassisti Cotafi, dovrebbe farlo anche Socota nelle prossime ore. In caso di utilizzo del '4390' il numero da chiamare è lo 0554361904, mentre con il '4242' si può inviare via WhatsApp (o con sms) un messaggio con la parola ''rosa'' al 3346622550.