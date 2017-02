Taxi, il governo rinvia la legge 'anti Uber': in città scoppia la rivolta | FOTO

Giornata di protesta, in tutta Italia, da parte delle auto bianche. La protesta dei tassisti è scoppiata dopo che il Senato ha approvato il cosiddetto 'decreto milleproroghe', questo pomeriggio, all'interno del quale è anche contenuto il rinvio dell'emanazione delle norme che impedisocno "l'esercizio abusivo di servizio taxi e noleggio con conducente", Uber compreso dunque.

I taxi hanno dato il via a forme improvvisate di protesta nelle principali città italiane, mettendo in diversi casi a dura prova il servizio di trasporto (che rientra nel servizio pubblico) per esempio tra aeroporti e centro città (emblematico il caso di Roma).

A Firenze alcune decine di tassisti si sono fermati a protestare sotto la prefettura, in via Cavour, e oggi in città trovare un taxi era praticamente impossibile, con i centralini che spesso risultavano occupati. “Ancora una volta viene approvata una norma 'salva Uber'. Basta, così trionfa l'illegalità”, dice Fabio Macchiavelli di Federtaxi.

I tassisti ce l'hanno, da sempre, anche con gli Ncc, i Noleggio con conducente. Gli Ncc fiorentini però rispondono alle accuse. “Rispettate il nostro lavoro e preoccupatevi della vostra inefficienza. La corporazione dei tassisti si oppone ad ogni cambiamento necessario all'evoluzione dei tempi”, il commento di Franco Giani, presidente di CapCosepuri, consorzio fiorentino di NCC.

“La nostra pazienza è al limite, non tolleriamo altre affermazioni fuori luogo. Rappresentiamo oltre 40 aziende, tutte regolarmente iscritte, con fatturato e tasse regolarmente versate”, conclude Giani.

I tassisti annunciano nuove forme di protesta per i prossimi giorni. Il Garante per gli scioperi ha già chiesto informazioni a diversi prefetti, per verificare l'eventuale interruzione di pubblico servizio non autorizzata da parte dei tassisti.