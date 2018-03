Tav a Firenze, verso l'incontro con il ministero

Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato per il 28 marzo un incontro con tutto il gruppo Condotte: lo ha comunicato ai sindacati Gianfranco Simoncini, consigliere per il lavoro del governatore Enrico Rossi, nel corso dell'incontro di ieri in Regione Toscana sulla vicenda del cantiere Tav di Firenze per la stazione Foster. Nei giorni scorsi i lavoratori dei cantieri dell'Alta Velocità hanno scioperato perché non ricevono lo stipendio da febbraio. I lavoratori sono tutti dipendenti di Nodavia, il consorzio che si è aggiudicato l'appalto del passante fiorentino della Tav e controllato al 99% da Condotte Spa, in difficoltà finanziarie tali da avere chiesto a gennaio il concordato. Senza liquidità, spiegano i sindacati, è rimasta anche Nodavia, che ha bloccato il pagamento degli stipendi.

Simoncini, si legge in una nota della Regione, ha inoltre informato dell'incontro avuto con i rappresentanti di Nodavia ai quali sono state chieste garanzie sulla ripresa dell'attività e sulla copertura degli stipendi dei lavoratori, anche con il ricorso ad ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo per l'uso delle terre di scavo, secondo il consigliere la commissione ministeriale ha concluso positivamente l'istruttoria per il piano di utilizzo delle terre prodotte dal sottoattraversamento, avvicinando così la conclusione del percorso.

La Regione sta inoltre tenendo in questi giorni contatti con Rfi, riscontrando da parte sua "attenzione e disponibilità ad una gestione sociale della vicenda, fermo restando la richiesta di prosecuzione dei lavori previsti".