Tav, la Cisl vuole il tunnel e la stazione Foster: "Sono indispensabili”

Ancora polemica sul futuro della stazione Foster. Stamani la Cisl ha diramato una nota in cui parla della necessità di realizzare la stazione e il tunnel.

“Per consentire un miglior servizio ai pendolari, evitare di perdere treni AV che fermano a Firenze, garantire regolarità ai convogli e sicurezza a chi sui binari lavora, il tunnel e la nuova stazione Foster sono indispensabili. Dire il contrario è veramente incomprensibile e ingiustificabile.” E’ quanto affermato da Ciro Recce, segretario generale aggiunto Cisl Toscana e Stefano Boni, segretario generale Fit-Cisl Toscana.

I sindacalisti hanno continuato, riferendosi alle parole del ministro della giustizia e al candidato sindaco di centro-destra: “Esponenti politici che si candidano a guidare la città di Firenze, esponenti autorevoli di governo, senza motivare il perché, continuano a dire che l’opera non serve”.

Nei giorni scorsi, infatti, la stazione Foster e il tunnel sono spariti dai lavori del governo. Il ministro fiorentino Bonafede ha detto: “Nel caso in cui dovesse essere confermata la decisione di non fare la stazione Foster, si lavorerà su un progetto di conversione, è un’opera che non serve a nessuno".

E anche il candidato del centro-destra Ubaldo Bocci è contrario al sotto-attraversamento e alla Foster.

Favorevoli sono il candidato sindaco dei Verdi Andres Lasso (ma solo a patto che alla Foster fermino anche i treni regionali) e il sindaco Nardella (candidato al secondo mandato).