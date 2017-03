Pitti Taste 2017: il salone del gusto apre alla Leopolda / FOTO

Si è aperta questa mattina alla Stazione Leopolda la dodicesima edizione di Pitti Taste, il salone di Pitti Immagine dedicato alle eccellenze del gusto e del lifestyle legato al cibo di qualità. Sempre più evento imperdibile per i professionisti della food culture internazionale, nato dalla collaborazione di Pitti Immagine con il gastronauta Davide Paolini.

Taste 2017 presenta un'edizione in crescita, sia nei numeri sia negli spazi espositivi. Sono oltre 380 le aziende protagoniste alla Leopolda (+12%, erano 340 nel marzo 2016) con alcune tra le migliori produzioni di nicchia e di eccellenza provenienti da tutta Italia.

Una grande vetrina del food di alta qualità. Nell'edizione 2016, Pitti Taste ha fatto registrare in tre giorni un’affluenza complessiva di oltre 15.500 presenze, dei quali oltre 5.000 sono stati i buyer e gli operatori del settore (da oltre 60 paesi nel mondo), raccogliendo grande attenzione da parte di stampa e televisioni nazionali e internazionali (500 giornalisti italiani ed esteri accreditati ed oltre 320 testate) così come grande successo di pubblico hanno avuto gli oltre 150 eventi organizzati in città nel cartellone di FuoriDiTaste, il calendario off di iniziative e appuntamenti firmati Taste a Firenze.

TEMA - Pitti Taste celebra la sua dodicesima edizione con un focus dedicato al caffè, simbolo di aggregazione, di identità culturale e al tempo stesso diversità. E lo fa con un ricco programma di eventi – mostre fotografiche, installazioni, presentazioni di libri, contest e talk – che accendono i riflettori sui diversi modi di vivere e gustare una delle bevande più amate al mondo, e che strizzano l’occhio al trend della hipster coffee culture. A contribuire al tema anche una speciale collaborazione con La Marzocco – azienda toscana leader nella produzione di macchine da caffè di alta tecnologia destinate a bar e ristoranti – per una serie di attività e gare legate ai professionisti del caffè e al pubblico di appassionati.