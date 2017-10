29enne tampona e aggredisce un tassista: arrestato

Sabato sera alle 21:45 un uomo a bordo del suo scooter ha prima tamponato un taxi in via Ponte alle Mosse e poi ha aggredito il tassista fuori da un edificio di Porta al Prato.

All’arrivo delle pattuglie della polizia municipale, allertate dalle immagini della telecamera che inquadra l’area, l’uomo si è nuovamente scagliato contro il tassista, per poi spintonare e strattonare anche gli agenti.

L'uomo, un 29enne residente a Firenze, è stato arrestato. Dopo alcuni controlli è risultato essere senza patente, alterato da alcol e sostanze stupefacenti e con molti precedenti per violenza, violenza sessuale e reati contro il patrimonio.

La denuncia del presidente della cooperativa Socota

"Ci è stato chiesto dall'assessore Del Re, persona seria e che gode della mia massima stima - tiene a precisare il presidente Marzio De Vita - di attivare un servizio per disabili e lo abbiamo fatto, poi di attivare un servizio di taxi rosa per donne sole con chiamata prioritaria, ed è stato fatto. Adesso chiedo chiaramente e in modo deciso che si faccia qualcosa di serio per la tutela di una classe di lavoratori, la nostra, dove stanno venendo meno anche le più banali garanzie di sicurezza. Il senso di responsabilità deve essere di tutti e non solo dei tassisti".