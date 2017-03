Paura alla Cascine, tassista derubato e aggredito con un cacciavite

Grande paura per un tassista di 55 anni la sera di venerdì 17 marzo nel parco delle Cascine. Alle 22:30 dal parcheggio dei taxi di piazza di Santa Maria Novella un cittadino nordafricano chiede un viaggio fino alle Cascine, arrivati a destinazione il passeggero - che sedeva sui sedili posteriori - aggredisce il tassista stringendolo al collo con il braccio sinistro mentre con il braccio destro gli punta un cacciavite alla gola.

L'aggressore riesce a prendere 60 euro, il portafoglio e il telefono del 55enne, successivamente lo obbliga a scende dall'auto per montare a sua volta dal lato guidatore cercando di rubare il taxi, non riuscendoci se ne va a piedi verso via del Fosso Macinante.

Il tassista lancia l'allarme tramite la radio taxi informando anche alla polizia. Gli agenti arrivati sul luogo prestano soccroso alla vittima visibilmente scossa e riescono a trovare il suo cellulare.

"Si reagisce male a questi eventi, Firenze è una città tranquilla e non siamo abituati a tali aggressioni" afferma Cristiano Storchi, il vice presidente della cooperativa Socota che gestisce il Radio Taxi Firenze 4242, a FirenzeToday. "Il tassista è molto scosso, fortunatamente non è stato ferito però lo spavento è stato grande". "A questa tragica esperienza rispondiamo lavorando e stando in macchina, è fondamentale far passare il messggio che questo è stato solo un evento sporadico. Non ci lasciamo intimorire, ma vogliamo avere la garanzia che le istituzioni ci siano vicine".

"Sono situazioni che non possono essere predette, e non si può incolpare nessuno dell'accaduto, ma un ragionamento sulle condizioni delle Cascine andrebbe fatto, bisognerebbe trovare il modo di mettere in sicurezza maggiore il parco. Quello che è successo venerdì sera potrebbe succedere a chiunque" conclude Cristiano Storchi.