Commercio, il Tar stoppa il Comune: sì ai dehors al Duomo 

Via libera ai dehors anche in piazza Duomo, a Firenze. Lo stabilisce una sentenza del Tar della Toscana che accoglie i ricorsi presentati da due locali all'ombra della cupola del Brunelleschi, la Bottega di Donatello e il Caffè Duomo. Con l'operazione dehors, scattata nel 2011, il Comune attraverso un protocollo d'intesa con la soprintendenza, mappò l'area Unesco e scelse i criteri architettonici su cui vincolare le richieste e le conseguenti realizzazioni delle strutture. Tipologia "B" per piazza Duomo, ovvero un "sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana e ringhiera, aperta su tutti i lati, senza copertura stabile" e con la possibilità di installare ombrelloni. Nella primavera del 2015, tuttavia, proprio su piazza Duomo il dietrofront di Palazzo Vecchio: via la tipologia "B" dall'area. In pratica, uno stop deciso a sedie e tavolini a due passi dal Duomo. Scelta contro cui hanno ricorso i due locali, impugnando l'atto dell'amministrazione.



A distanza di poco meno di due anni il verdetto dei giudici amministrativi, che hanno annullato gli atti impugnati dai due locali. Nel merito, per i giudici, nella scelta licenziata da Palazzo Vecchio "non vengono esplicitati i motivi che hanno indotto l'amministrazione a disciplinare l'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto nelle singole zone cittadine in modo diverso ed innovativo rispetto alle scelte assunte precedentemente, quanto alla tipologia di strutture ammissibili e in particolare, per quanto di interesse nella presente sede, nell'ambito della piazza del Duomo".



La replica del Comune- ovvero "la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale"- però "non convince" è scritto in sentenza. Il punto infatti, si sottolinea dal Tar, è che il protocollo tra Palazzo Vecchio e la soprintendenza "non presenta carattere generale in quanto dispone in specifico con riguardo a singole piazze e strade cittadine". (Agenzia Dire)