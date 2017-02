Cibo da asporto a Firenze: pizza e indiano in testa

Il takeaway è al centro delle abitudini culinarie del capoluogo toscano, che porta sulle tavole dei fiorentini la tradizione Italiana con un trionfo della pizza seguita dalle cucine orientali (sushi, cinese e indiano), scegliendo tra i 133 ristoranti affiliati a JUST EAT su Firenze, azienda nel mercato dei servizi per ordinare pranzo e cena a domicilio.

L'indagine effettuata nel mese di Gennaio 2017 da JUST EAT, rivela come i fiorentini prediligano consumare a casa pranzi e cene a domicilio ordinati soprattutto durante il weekend, con un picco nella giornata della domenica, sperimentando nuove pietanze che arrivano anche dalla cultura orientale, con una tendenza a scoprire nuove cucine. Gli ordini vengono effettuati direttamente da cellulare per il 48% degli intervistati tramite l’app android e iOS.

Il capoluogo toscano punta quindi sulla varietà di cibo ordinato a casa, ma il piatto preferito per il takeaway si conferma la pizza con il 48% delle preferenze. La regina è la Margherita, seguita dalla pizza con wurstel o prosciutto e funghi e dalla sempre richiesta variante vegetariana che conferma il trend healthy nazionale con un +86% degli ordini.

Al secondo posto nella classifica del food delivery compare poi il cinese (15%) seguito dal Sushi (13%) sempre più ordinato da Sushi Mania - primo sushi a domicilio a Firenze - e dagli Hamburger (10%). Molto apprezzato inoltre l'indiano - rispetto a qualunque altra regione italiana - con il 9% delle richieste.