Piazza Vieusseux, tagliate le magnolie per far posto alla tramvia / FOTO

Sono state tagliate nella mattinata di ieri alcune magnolie in piazza Viesseux, tre su sei delle vecchie piante rimaste per la precisione, nell'ambito dei cantieri per la linea 3 della tramvia. "Le stanno abbattendo ma non sono malate, qual è il motivo?", chiede Federica, una residente della zona che ha segnalato l'episodio.

"Le magnolie hanno problemi di stabilità e per questo devono essere rimosse", la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti, che ha precisato che verranno sostituite con altre piante, sempre magnolie, che saranno collocate leggermente più lontane dalla sede tranviaria.