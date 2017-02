Mantignano, non funziona il telecontrollo: sversamento di varichina nel depuratore

Mantignano, alle porte di Firenze: non c'è pace per il depuratore. Tramite una nota stampa diffusa in giornata da Luciano D'Antonio, Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) di Publiacqua, si apprende che questa mattina, verso le ore 10:50, durante le operazioni di carico di un tir cisterna, si è verificato uno sversamento di ipoclorito di sodio, noto comunemente come varichina. Nella nota, si legge ancora, c'era un solo addetto alla conduzione presente sull'impianto, a seguito della soppressione del presidio con turnisti, in violazione delle norme di lavoro sicuro e del Dvr aziendale, il documento di valutazione dei rischi.

“Sulla sicurezza non si scherza, basta ad una logica solo orientata al profitto”, sono le parole che chiudono la nota stampa. Parole non dissimili da quelle pronunciate sempre questa mattina, in conferenza stampa, da Rosanna Crocini del Comitato dell'Acqua di Pistoia, che prende la palla al balzo e rincara la dose: “l'acqua non costa nulla, noi paghiamo l'acqua più cara d'Italia per mantenere una politica corrotta.”

Già, perchè nel frattempo, la bolletta di Publiacqua - già risultata essere la più cara del paese - aumenterà ulteriormente del 10%, questo il motivo che ha spinto Miriam Amato, capogruppo di Alternativa Libera, e Rossella Michelotti del forum toscano movimenti per l'acqua, oltre alla già citata Crocini, ad indire una conferenza stampa.

“A causa di due delibere che sono state approvate nell'ottobre 2016– spiega Miriam Amato - dall'Ait, l'Autorità Idrica Toscana, e quindi da tutti i sindaci che ne fanno parte, compreso Nardella, ci saranno due nuove tariffe che comporteranno un aumento della spesa pari al 10% per tutti i nuclei familiari, piccoli e grandi. L'azienda non ha mai giustificato questi aumenti e, a questo punto, non so neanche se sia l'azienda o l'amministrazione che deve giustificare, perchè dentro Publiacqua ci siamo noi come amministrazione fiorentina. E mentre il sindaco ci ha ripetuto che come cittadini non avremmo mai dovuto pagare i danni del Lungarno Torrigiani (che crollò, lo scorso maggio, per quasi 200 metri), oggi quello che è chiaro è che Nardella chiede investimenti a Publiacqua per 90 milioni di euro, dimenticandosi di dire che questi ce li ritroveremo in bolletta.”

“Gli investimenti – prosegue ancora la consigliera comunale - dovrebbero rientrare nelle migliorie del servizio per il futuro. Abbiamo avuto modo di notare come, invece, manutenzioni di tipo ordinario e straodinario vengano fatte passare per investimenti. Fra gli investimenti, per i quali sono stati chiesti 40 milioni di euro, rientra anche il telecontrollo, quella stessa cosa che proprio oggi, per l'ennesima volta, a Mantignano non ha funzionato, disperdendo nell'ambiente una sostanza altamente tossica e corrosiva.”

Sul tema delle manutenzioni è intervenuta anche la Michelotti: “noi crediamo che quelle che sono manutenzioni straordinarie, data la loro eccezionalità, dovrebbero avvenire di rado. E invece le troviamo in ogni piano annuale. Inoltre, ci sono tutta una serie di voci che rendono difficile capire come vengano spesi i soldi. Ad esempio, “potenziamento della rete idrica”: dove? Non è possibile avere così poca chiarezza nei soldi spesi dai cittadini.”

I promotori della conferenza stampa hanno anche annunciato una giornata sul tema prevista per il prossimo 24 marzo a Palazzo Vecchio.