Via San Gallo, parcheggia male il Suv: mezzo Alia bloccato per 2 ore / FOTO

Non ha badato a parcheggiare il Suv vicino al marciapiede, lasciando il mezzo a 30-40 centimetri di distanza dal marciapiede stesso e con il 'muso' verso la strada.

Tanto è bastato a bloccare un mezzo Alia (ex Quadrifoglio), impegnato nel giro di raccolta di rifiuti. Il mezzo è rimasto bloccato nell'ultimo tratto di via San Gallo, verso piazza Libertà, per circa due ore, tra le 13 e le 15 di oggi, giovedì 27 luglio.

Poi sono intervenuti i vigili urbani che hanno fatto rimuovere l'auto con un carroattrezzi. Sempre oggi, in mattinata, era successo un 'incastro' ben più grave: un grosso camion è rimasto incastrato a lungo in via Ghibellina, in pieno centro, dopo avere imboccato contromano via Verdi.