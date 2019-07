Sushi: chef fiorentino ai mondiali di Tokyo

Uno chef fiorentino alla ricerca del colpaccio in Giappone. Una sfida che il cuoco Pablo De Jesus affronterà a colpi di piatti fusion con il suo brasilian sushi. Il tocco verdeoro è legato proprio al paese d'origine della capo della brigata del ristorante ViaVai. "Dopo la seconda guerra mondiale - si chiarisce dal locale - con i flussi migratori dal Giappone al Brasile i maestri del sushi giapponese hanno trasmesso la propria arte al popolo brasiliano il quale ha introdotto un nuovo stile di sushi utilizzando frutta e pesci locali. Il brasilian sushi così nato è stato esportato in tutto il mondo grazie ai suoi sapori creativi innovativi e contemporanei".

Competizione

La competizione, seguita da oltre 35mila persone, è organizzata dal World Sushi Skills Institute e si terrà a Tokyo il prossimo agosto. La gara vera e propria è suddivisa in una parte di "qualificazioni" poi, il secondo giorno, in una consistente scrematura che porterà il numero di partecipanti a scendere da cento a poche decine fino alla finalissima dell'ultimo giorno dove i dieci cuochi rimasti in gara potranno presentare i loro piatti creativi.



Il primo giorno si tiene una sessione di allenamento formale di Kuro Obi (cintura nera) per tutti i concorrenti per confermare i punti più sottili di filettatura e preparazione di alcuni dei pesci unici al sushi in stile Edo tra cui Akagai (Ark Shell), Anago (Conger Anguilla), Kohada (Shad giapponese) e Aji (Horse Mackerel), oltre a produrre hosomaki (sushi arrotolato). Con il ticchettio dell'orologio, la sezione di sushi in stile Edo del torneo si svolge il secondo giorno, quando tutti i concorrenti realizzano il tradizionale sushi nigiri e lo presentano per essere giudicati. Il campione viene deciso sui punteggi combinati nell'arco di due giorni.



"Il nostro chef partirà otto giorni prima delle competizioni - spiega Maurizio, manager del locale di San Frediano - per prendere maggiore dimestichezza con le varietà di pesci locali e studiare la sua strategia per la fase creativa della gara".