Superstrada FiPiLi: code in direzione mare per il maxi cantiere

Stamani coda di 2 chilometri lungo la superstrada FiPiLi, tra Lastra a Signa e Ginestra (in direzione mare), per i restringimenti legati ai lavori di miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra. Non manca qualche punzecchiatura dal vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha promosso una raccolta firme tra i cittadini perché i lavori vengano svolti h24: "La Regione Toscana fa iniziare i lavori sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno nel periodo estivo, causando code e disagi infiniti, ma i turni di lavoro sono solo dalle 8 alle 22, e nel weekend non ci sono operai sui cantieri. In tutto il mondo fanno i lavori di notte. Chiediamo che i lavori sulla Fi-Pi-Li siano fatti 24 ore su 24 per velocizzare la realizzazione e produrre meno disagi".