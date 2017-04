Suicidio assistito, morto in Svizzera l'ex barista toscano Davide Trentini

E’ morto questa mattina in Svizzera l'ex barista toscano Davide Trentini, 53 anni, malato di sclerosi multipla che Mina Welby ha accompagnato nel Paese elvetico per sottoporsi a suicidio assistito. Lo ha annunciato la stessa Welby a Radio Radicale. Trentini è deceduto con l'aiuto medico previsto in questi casi dalla legge svizzera. In un video saluta e ringrazia sorridente per il sostegno.

Davide ha deciso di morire perché non voleva più vivere “con il dolore addosso” e perché riteneva che la sua non fosse più una vita da vivere ma una condanna da scontare, ha scritto in una nota l’Associazione Luca Coscioni. Nel 1993 Davide aveva 27 anni e faceva il barista, a un certo punto ha iniziato a non sentire più un lato del corpo. Erano i primi sintomi della sclerosi multipla.

Amava il calcio e la musica, aveva tante idee e la forza di realizzarle. Col passare degli anni la malattia è diventata sempre più insopportabile e crudele. Da mesi non riusciva più a far nulla, compreso mangiare e dormire. Passava le giornate a letto o in sedia a rotelle, con uno stimolo costante di andare in bagno.

Assumeva farmaci molto forti contro il dolore, più di quindici al giorno, compreso il metadone che ha importanti effetti collaterali. Solo la cannabis terapeutica, fornita dalla regione Toscana, gli dava sollievo.

"Vivere mi fa troppo male", aveva confessato Davide lo scorso dicembre in un'intervista. La malattia (che lui chiamava "la stronza") si è via via aggravata, finché pochi mesi fa Davide ha chiesto alla madre 73enne di aiutarlo a farla finita.

La donna ha scritto a una clinica svizzera, ma ha scoperto che l'eutanasia ha un prezzo non solo umano, ma anche economico: per l'esattezza 9.500 euro, troppi. E' allora che Davide ha chiesto aiuto al sito eutanasialegale.it gestito da Marco Cappato, Mina Welby e Gustavo Fraticelli. Sono stati loro ad aiutarlo a trovare i soldi necessari, e a organizzare il viaggio, proprio come fecero con dj Fabo. Ieri la partenza insieme a Mina Welby verso quello che lui considerava un sollievo”.

L'ULTIMO VIDEO SU FACEBOOK: "Basta Dolore"