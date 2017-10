Careggi, studentessa rapinata in strada 

Ieri sera una studentessa è stata rapinata mentre si trovava alla pensilina dell'autobus in Viale Morgagni, nei pressi delle facoltà universitarie. La 23enne è stata avvicinata da un soggetto che, dopo averla insultata e minacciata, le ha strappato il cellulare dalle mani per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. La giovane è stata accompagnata al pronto soccorso ma non ha riportato alcun giorno di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Firenze.