Scuola, street art e pannelli d'autore sui cantieri del liceo Alberti | FOTO

Street-art per coprire e abbellire i grigi pannelli che coprono i restauri della succursale del liceo artistico Alberti, all'angolo tra Borgo Santa Croce e via Magliabechi, in pieno centro di Firenze.

Sono stati realizzati dai ragazzi e ragazzi della scuola, e ritraggono 'uomini-semaforo', raffigurati come persone “che si accendono ed esprimono le emozioni con i loro colori. Altri rimangono spenti, riescono solo ad attraversare la città”.

I pannelli, abbelliti dalla street art e ribattezzati 'Le luci della città', sono stati presentati ieri da studenti, docenti e preside, assieme al consigliere metropolitano Giampiero Mongatti.

'Le luci della città' rientra nell'iniziativa culturale dei 'Cantieri Artistici', promossa dalla Città Metropolitana di Firenze per riqualificare le recinzioni dei propri cantieri, trasformandoli in occasioni per creare arte contemporanea. Un'iniziativa simile si era già svolta in occasione dei lavori di restauro al Liceo Machiavelli Capponi in Piazza Frescobaldi.

“L’opera, rielaborando la tecnica dello stencil, esprime simbolicamente la fusione dell’uomo con l’ambiente urbano, rendendo i personaggi degli 'ibridi uomo-semaforo' che proiettano le loro emozioni tramite il segnale luminoso: la luce rossa indica le emozioni negative, il verde le emozioni positive mentre il giallo rappresenta le insicurezze umane – spiegano i ragazzi -. Il semaforo non è però un oggetto statico. Come il colore della luce è in continuo mutamento, così lo sono anche le emozioni umane”.