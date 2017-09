Strage studentesse Erasmus, ancora un'archiviazione per l'autista

E' sempre più lontana la possibilità di ottenere giustizia per le famiglie di Valentina Gallo, Elena Maestrini e Lucrezia Borghi, le 3 studentesse toscane che il 20 marzo 2016 persero la vita in un terribile incidente stradale in Catalogna assieme ad altre 10 coetanee. Un giudice di istruzione del tribunale di Amposta, in Catalogna, ha di nuovo archiviato la causa contro l'autista che era alla guida del bus. Il giudice, riferisce il quotidiano La Vanguardia, ritiene che non ci siano indizi sufficienti per accusare l'autista sotto il profilo penale e rinvia le parti a una eventuale causa civile.

L'accusa principale mossa all'uomo è che si sarebbe addormentato mentre accompagnava le ragazze, tutte studentesse Erasmus, a Barcellona. L'autista si sarebbe difeso di fronte al giudice dicendo di non essersi addormentato alla giuda e che l'incidente sarebbe avvenuto a causa della pioggia. E' quanto riporta questa mattina Repubblica Firenze. Già nel novembre scorso era stata archiviata l'inchiesta sull'autista.

Ieri l'avvocato della famiglia di Lucrezia Borghi, la studentessa che abitava a Greve in Chianti ha dichiarato, sempre a Repubblica Firenze, che si tratta di una "decisione assolutamente illogica". "Verrà presentato ricorso d'appello diretto - ha detto il legale - nel termine di cinque giorni (quindi entro il 26 settembre) presso l'Audiencia Provincial di Tarragona".