Strage di Berlino, stand del mercatino tedesco a lutto

Cinque minuti di silenzio e chiusura temporanea di tutti gli stand alla presenza del Gonfalone del Comune di Firenze listato a lutto. È così che questo pomeriggio al mercato di Natale di piazza Santa Croce, su iniziativa di Confesercenti, sono state commemorate le vittime della strage di Berlino di lunedì scorso. Presenti, tra gli altri, l’assessore allo Sviluppo economico Giovanni Bettarini, l’assessore regionale alle Attività produttive Stefano Ciuoffo, il presidente Confesercenti Firenze Nico Gronchi, il presidente Confesercenti Città di Firenze Claudio Bianchi e Timo Sikora, operatore del mercato di Santa Croce e di quello di Berlino, il cui stand nel cuore della capitale tedesca è stato sfiorato dalla tragedia.



“Le nostre città devono vivere di festa, colori e persone che hanno voglia di stare insieme per conoscersi e non per uccidersi – ha detto Bettarini - E’ giusto ricordarlo in un luogo come il mercato di Santa Croce, così simile a quello dell’attentato di Berlino. Per questo, siamo qui col Gonfalone listato a lutto come simbolo importante di vicinanza al popolo tedesco”.