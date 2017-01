Nuova strada per collegare Viale Nenni e l’ospedale di Torregalli

Duecentocinquanta metri di strada e due rotatorie. È il nuovo collegamento tra viale Nenni e l’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio. Il progetto preliminare è stato approvato oggi dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti.

Obiettivi rendere più diretto il collegamento viario per l’ospedale da viale Nenni, riducendo il traffico che oggi insiste sulle viabilità interne non adeguate, come via di San Giusto e via Amendola. Ma anche migliorare l’assetto funzionale, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza pedonale e all’illuminazione pubblica, della viabilità esistente che conduce all’ex caserma Lupi di Toscana in corrispondenza della rotatoria su via di Scandicci all’altezza dell’ingresso all’ospedale.

E ancora creare un nuovo percorso ciclo-pedonale, di lato alla nuova viabilità, in modo da favorire l’interscambio con la tramvia. In concreto la nuova strada collegherà lo Stradone dell’Ospedale a viale Nenni attraversando terreni incolti e si accosta alla viabilità che conduce al piazzale dei Lupi di Toscana.

Dopo l’approvazione di oggi, inizieranno le procedure per i successivi passi della progettazione e quelle per le pratiche di esproprio. I lavori dovrebbero iniziare tra almeno un anno. Spesa prevista a livello di progettazione preliminare 1,3 milioni di euro.