Viabilità: Lungarno Diaz, chiusura tra piazza Mentana e piazza dei Giudici

Per consentire una ispezione della fognatura da parte dei vigili del fuoco, domani saranno istituiti alcuni provvedimenti in lungarno Diaz e nelle strade limitrofe.

Nel dettaglio, dalle 9 alle 17 saranno chiusi il lungarno (da piazza Mentana e piazza del Giudici) e piazza Mentana (dal numero civico 1 sulla corsia che collega a lungarno Diaz).

La viabilità alternativa sarà garantita da una serie di modifiche di sensi di marcia in via dei Saponai, piazza dei Giudici, via dei Castellani, piazza del Grano.

I veicoli provenienti da via dei Vagellai potranno infatti proseguire in via dei Saponai e da qui riprendere lungarno Anna Maria Luisa dei Medici oppure transitare in via dei Castellani-piazza del Grano per entrare in via dei Neri e tornare verso Corso Tintori.

Attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata.