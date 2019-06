Stop alla plastica su spiagge e nei parchi, adesso c'è la legge

Al bando plastica monouso negli stabilimenti balneari e nei parchi della Toscana. Lo stabilisce una legge regionale chè è passata ieri dal consiglio regionale.

La legge introduce specifici divieti e sanzioni per l’utilizzo di prodotti in plastica monouso: nell’ambito di manifestazioni fieristiche – anche sagre e fiere mercato, come specificato da un emendamento M5s approvato dall’Aula – e di comunicazione organizzate o finanziate anche in parte da Regione, enti locali e aziende soggette a vigilanza degli stessi enti, “è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso”.

Nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo “è fatto divieto di utilizzo per la somministrazione di cibi e bevande”degli stessi prodotti in plastica monouso.

Le sanzioni per la mancata osservanza della legge possono arrivare fino a mille euro nei parchi e nelle aree protette, mentre nei lidi e nelle spiagge fino a 3mila euro.

A vigilare sul rispetto delle nuove regole saranno gli agenti di polizia municipale dei singoli Comuni.