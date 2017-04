Stibbert, si schianta al suolo albero di 20 metri

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 11 aprile, è caduto un albero nel parco del museo Stibbert, nel Quartiere 5. Si tratta di un ippocastano di 20 metri, che si trovava in una posizione non di passaggio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze a cose o persone.

I tecnici del Comune, cui spetta la manutenzione del parco, sono stati subito allertati. Sono scattate le operazioni di taglio dell’albero e della conseguente rimozione, che sarà completata questa mattina. Da un primo esame, pare che la pianta avesse un problema alle radici. Il parco è rimasto regolarmente aperto.