Stelle di Quartiere: ecco la canzone che parla di Novoli | VIDEO

Un ragazzo che palleggia in un campo da calcetto e un brano in un video che gira su Youtube. E' lo scenario del Videoclip "Stelle di Quartiere", che il cantante Gianluca Pretorino ha dedicato a Novoli. Nella canzone si parla dei problemi del quartiere popolare, fra i racconti di degrado e i dubbi che affliggono tanti giovani: andarsene alla ricerca di qualcosa di migliore o rimanere per sempre attaccati alla terra d'origine? Guarda il video.

