Stazione, tenta di truffare una donna con una colannina di finto oro

Ieri mattina un 52enne senegalese è stato denunciato per ricettazione dopo esser stato fermato in Via della Scala. Poco prima l'uomo, con alcuni precedenti di polizia per vicende analoghe avvenuto in provincia di Pisa, aveva avvicinato una turista alla pensilina di Piazza Stazione tentando di venderle una collanina di bigiotteria spacciandola per puro oro. La donna si è accorta del tentativo di raggiro riuscendo ad allontanarlo e chiamare il 113.