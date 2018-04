La stazione spaziale cinese si è disintegrata: i resti finiti nel Pacifico

Alla fine, a quanto dato sapere finora, non si registrano né danni né feriti: i resti della stazione spaziale cinese Tiangong 1 sono finiti questa notte nell'oceano Pacifico.

La stazione, lanciata in orbita dalla Cina nel 2011 per esperimenti spaziali, questa notte alle 2:16 ora italiana è arrivata a contatto con l'atmosfera terrestre, frantumandosi in una miriade di frammenti, caduti circa 40 minuti dopo nell'oceano.

A quanto riporta l'ufficio spaziale cinese la sonda si sarebbe subito incendiata e distrutta appena entrata in contatto con l'atmosfera terrestre.

Nei giorni scorsi si erano diffusi timori per la possibilità che frammenti della stazione spaziale, della quale la Cina avrebbe perso il controllo, potessero cadere anche in Italia, a sud dell'Emilia Romagna, dunque anche in Toscana e nell'area fiorentina.

Il giorno prima del previsto impatto con la terra su Facebook la Protezione civile di Sesto Fiorentino aveva dato alcuni consigli. “La possibilità che qualche frammento possa precipitare sull'Italia è bassa, pari allo 0,2%”, iniziava il post, suggerendo però, tra le altre cose “di stare lontani dal finestre e porte vetrate”.

Secondo la stampa cinese i timori e l'enfasi sui possibili danni che avrebbe potuto causare la stazione sarebbero stati suscitati “dall'invidia dei Paesi occidentali per la rapida crescita dell'industria aerospaziale” del colosso asiatico. Alla fine, a quanto è dato sapere, pare sia filato tutto liscio: dopo oltre 2mila370 giorni nello spazio i frammenti della stazione sono ora in fondo al Pacifico.

Gallery