Stazione di Rifredi, riaperto il sottopasso pedonale / FOTO

E' riaperto oggi, martedì 25 luglio, a viaggiatori e cittadini, il sottopasso pedonale della stazione di Firenze Rifredi, chiuso il 12 giugno per interventi di riqualificazione. La riapertura è avvenuta in anticipo rispetto alla data inizialmente programmata del 12 agosto.

L'intervento di riqualificazione è costato oltre 500mila euro: in particolare si è intervenuti sui rivestimenti delle pareti, la pavimentazione, i percorsi tattili per non vedenti, ed i vani scala dove sono stati posizionati nuovi corrimano. Inoltre, sono stati installati nuovi pannelli informativi ai lati delle scale di accesso dal sottopassaggio verso i marciapiedi e nuovi impianti per le informazioni ai viaggiatori.

A settembre inizierà una seconda fase dei lavori (che però, a differenza dei lavori appena effettuati, non comporteranno la chiusura al transito del sottopasso): è prevista l’installazione di una nuova cartellonistica e di illuminazione a led.