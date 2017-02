Il diassusore acustico servirà a tenere lontano gli stormi di uccelli dalla stazione. Infatti da tempo una pioggia di guano "cadeva" all'ingresso dello scalo ferroviario fiorentino. Il dispositivo sarà lasciato in funzione fino a quando i volatili non migreranno per andare a nidificare (intorno alla fine del mese). Video di Alessandro Busi