Stazione, rapinato in strada da un branco di ragazzi

Ieri sera un netturbino è stato rapinato nei pressi della pensilina di Largo Alinari da un gruppo di ragazzi. L'uomo è stato assalito alla spalle in Via Fiume. Il gruppetto l'ha colpito con calci e pugni per strappargli le collanine in oro che portava al collo e gli occhiali da sole che aveva con sè. Dopo esser stato colpito, il 56enne è scappato e si è rifugiato in un albergo nella zona della stazione. La vittima è stata subito notata da una guida di una comitiva di turisti che ha chiesto aiuto al 112.

I carabinieri del nucleo radiomobile, acquisite notizie utili, si sono messi in cerca del "branco" riuscendo a scovarne tre componenti all'interno del vicino McDonald's. Si tratta di due minori di 17 anni, un albanese ed una ragazza di origini pratesi, già noti per i loro trascorsi, allontanatisi di recente da due comunità di Bologna. Il terzo è un albanese di 18 anni, vecchia conoscenza dell’Arma, arrestato l’ultima volta a Rimini il 29 marzo scorso per furto aggravato. Una volta fermato, il giovane ha accusato un malore dovuto all’assunzione di oppiacei e cannabinoidi. Motivo per cui sul posto è intervenuta un'autoambulanza del 118.

I tre sono stati arrestati per rapina in concorso. Per il maggiorenne si sono aperte le porte di Sollicciano mentre per i due minori quelle dell’Istituto penitenziario minorile. La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso di Santa Maria Nuova. Tuttora in atto le ricerche per risalire agli altri componenti del gruppo. Parte della refurtiva è stata recuperata.