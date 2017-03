Stazione, autobus sotto attacco: pietra contro il vetro / FOTO

Autobus sempre più nel mirino di violenti e degrado. All'alba di stamani un uomo, descritto come un giovane dalla carnagione scura, ha raccolto un sanpietrino dal lato di Piazza Adua (zona stazione) lanciandolo contro l'autobus numero 4. A riportare l'episodio la Fit Cisl. Il sasso è rimbalzato sullo specchio retrovisore per poi centrare la vetrata laterale. I vetri, fortunatamente, non hanno ferito nessuno. L'autista, spaventato, ha quindi allertato subito la sala Radio Ataf. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma l'autore del gesto si era già allontanato.



Gli autobus sembra siano sempre più a rischio. Sempre questa settimana un'autobus della linea 12 è stato il campo di battaglia di una rissa. E solo due giorni prima un'autista Ataf era stato aggredito da un giovane nella zona di San Jacopino. E qualche giorno prima una giovane fiorentina era stata seguita e molestata da un trio di borseggiatori.

"Con la Rsu Ataf stiamo lavorando, in accordo con l'azienda, alla messa in sicurezza dei posti guida e all'attivazione della videosorveglianza- spiega il sindacalista Gianluca Mannucci -. Come Fit -Cisl abbiamo organizzato un concorso per le scuole chiamato SONO STATO IO per sensibilizzare il rispetto dei mezzi pubblici. Iniziative utili ma che vanno sostenute con interventi degli Enti pubblici, perché c'è un problema di deriva sociale che mette a rischio chi lavora e chi usa i mezzi pubblici. Come Sindacato abbiamo cercato di coinvolgere la Prefettura, che si è subito attivata. Servono interventi mirati e strutturali che riportino il rispetto delle regole come stile di vita e come garanzia delle persone per bene".