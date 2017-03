Stazione, palpeggiata più volte sull'autobus

Ieri una 28enne fiorentina è stata più volte palpeggiata a bordo di un autobus per mano di un 33enne italiano. L'uomo era salito a bordo del mezzo alla fermata di Viale Corsica poi ha cominciato ad infastidire la donna. Si è piazzato alle sue spalle e le ha infilato le mani sotto il giubbotto, toccandola più volte. Il tutto non curante che ci fossero anche molti testimoni. La 28enne si è quindi ribellata, divincolandosi e cominciando a urlare. Poi ha chiesto all'autista di fermarsi. La donna è scesa alla stazione di Santa Maria Novella dove ha chiesto aiuto ad alcuni agenti di polizia. Il 33enne è stato denunciato per violenza sessuale.