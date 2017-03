Stazione, mega rissa dentro al Mc Donald's ripresa con il cellulare / VIDEO

Follia nel weekend all'interno del McDonald's di Piazza Stazione. Dopo le cinque del mattino un cittadino marocchino ha perso la testa dando in escandenza all'interno dei locali, rompendo alcune bottiglie di vetro e dei mobili. Un trambusto ripreso anche da un telefonino e finito in rete e sui social network. La situazione è poi degenerata con una vera e propria rissa tra più persone. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, oltre al 118 che ha portato l'uomo in ospedale.

Secondo il quotidiano la Nazione, si tratterebbe di una lite tra bande di cittadini peruviani e nordafricani - legata a uno scambio di droga - partita all'esterno del ristorante e poi degenerata davanti alla quarantina di clienti presenti nella struttura.