Stazione, lavori ai marciapiedi dei binari dei regionali

Partiti oggi i lavori di innalzamento del marciapiede dei binari 4 e 5 della stazione di Santa Maria Novella. Gli interventi, con un investimento 1,5 milioni di euro, si concluderanno il 4 giugno 2017. Il marciapiede sarà alzato a 55 centimetri, secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani, per consentire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni. Contestualmente sarà realizzato anche un percorso tattile a terra per le persone ipovedenti. Per la presenza del cantiere, i treni Regionali in partenza/arrivo dal binario 4 e 5 potranno registrare lievi allungamenti dei tempi di viaggio o variazioni di binario. "Annunci sonori, monitor e display a led luminosi comunicheranno le variazioni".