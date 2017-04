Stazione, dà di matto in strada: feriti tre agenti di polizia

Nel tardo pomeriggio di ieri un cittadino tunisino di 32 anni ha perso la testa mentre si trovava in Via Alamanni. La polizia ferroviaria era stata allertata dopo che l'uomo, un senza fissa dimora, era stato notato brandire in mano un collo di bottiglia. Quando gli agenti hanno tentato di riportarlo alla calma, il nordafricano ha cominciato ad agitarsi. Il 32enne, già noto alle forze dell'ordine, ha dapprima tentato di autolesionarsi poi ha ferito gli agenti. Uno ha riportato una frattura a un dito, gli altri due alcune contusioni ad altre parti del corpo. Riporteranno 4, 7 e 40 giorni di prognosi. Il 32enne è finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.