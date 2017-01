Stazione, disturba i passanti con i pantaloni tirati giù 

Ieri mattina disturbava passanti ed operatori commerciali ma è stato fermato e denunciato dalla polizia municipale. Gli agenti del reparto sicurezza urbana sono stati chiamati in via dell’Ariento dove un uomo stava disturbando i passanti e, camminando con pantaloni abbassati, orinava in prossimità delle attività commerciali. I vigili sono quindi intervenuti bloccando l’uomo e, visto che è risultato privo di documenti e in forte stato di ebbrezza, è stato accompagnata al Comando per l’identificazione. Dagli accertamenti è risultato che si trattava di A.NE., trentaquattrenne di origine nordafricana. L’uomo è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza e ubriachezza molesta. Per lui anche una denuncia per la mancanza dei documenti.