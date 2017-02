Stazione, piazzato il dissuasore acustico contro gli stormi di uccelli

Stamani è stato piazzato il diassuasore acustico contro gli storni di uccelli alla stazione di Santa Maria Novella. Da metà pomeriggio, intorno alle 17:30, si comincerà a sentire il forte richiamo dei falchi per far allontanare gli uccelli che da tempo creano disagi. Motivo per cui ieri l'assessore comunale è stata interpellata durante un question time. Questi stormi prima stazionavano nei pressi della basilica di Santa Maria Novella, adesso si sono spostati in piazza Stazione.

Il dissuasore che riprodurrà il verso di un falco, e che sarà udibile anche da parte di chi utilizza lo scalo ferroviario, servirà per allontanare questi grandi assembramenti di volatili. E sarà in funzione fino alla fine del mese. La situazione dovrà essere monitorata in quanto adesso non è ancora chiaro sapere gli uccelli decideranno di prendere casa.