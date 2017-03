Stazione, pacchi di cocaina nascosti nel succo di frutta

Nei giorni scorsi la polizia ferroviaria ha arrestato un cittadino tunisino di 33 anni dopo che era sceso nella stazione di Santa Maria Novella da un treno Alta velocità per avergli trovato indosso circa 300 grammi di cocaina. Curioso il nascondiglio scelto per la droga: un cartone di succo di frutta.



Durante il controllo, appena i poliziotti hanno tirato fuori dallo zaino del 33enne quella sospetta confezione in tetrapak di “spremuta 100 % di ananas da 750 ml, si sono subito accorti che qualcosa di solido e voluminoso sbatteva sulle pareti del cartone. Dalla confezione sono saltati fuori ben cinque involucri di cocaina: quasi 300 grammi di droga che gli inquirenti ritengono avrebbero potuto verosimilmente fruttare sul mercato illecito degli stupefacenti una cifra intorno ai 30mila euro.